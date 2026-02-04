Alerta en Pisco: desborde de río podría arrasar con hasta 800 hectáreas de cultivo

El clima está causando estragos en Pisco, debido a que la crecida del río se ha desbordado afectando diez hectáreas de cultivos. En el distrito de Independencia, el caudal del río ha superado los 300 metros cúbico por segundo, afectando los alrededores.

Cultivos de maíz y algodón se encuentran destruidos por el desborde del río lo que ha generado alarma entre los agricultores pues hay más de mil hectáreas en peligro de perderse por la fuerza de la naturaleza.

El presidente de la Junta de Usuarios de Pisco, Alfredo Valenzuela, señaló que están enviando documentos a las autoridades alertando por esta situación, pero no reciben respuesta. “La vez anterior hubo aumento de caudal, inmediatamente [las autoridades] se preocuparon, dijeron que iban a intervenir la zona, pero bajó el caudal y se olvidaron”, manifestó.

Señaló que necesitan que las autoridades es el envío de maquinaria pesada para desviar el agua y salvar los cultivos cercanos que son de maíz, espárragos, sandías, paltos, pecanos, entre otros. “Hay aproximadamente 700 a 800 hectáreas que pueden ser afectadas por el río”, manifestó Alfredo Valenzuela.

FALTA DE PREVENCIÓN

El presidente de la Junta de Usuarios de Pisco también dijo que hay preocupación entre los agricultores porque todos los años hay daños por el río. “Es inexplicable que teniendo conocimiento de que el río Pisco es caudaloso, no se hacen obras de contención definitivas, por eso tenemos los daños”, enfatizó Valenzuela.