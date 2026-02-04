Piura bajo el agua: intensa lluvia inunda hospital Santa Rosa, calles y viviendas en la ciudad

Una fuerte lluvia que se extendió por casi dos horas durante la madrugada provocó inundaciones en distintos puntos de la ciudad de Piura y otras regiones, generando caos vehicular y afectando viviendas y servicios de salud. El evento climático sorprendió a los ciudadanos y dejó calles convertidas en enormes lagunas, obligando a conductores y peatones a buscar rutas alternas ante el riesgo de quedar varados.

Hospital Santa Rosa afectado por filtraciones

Uno de los puntos más críticos fue el hospital Santa Rosa, donde el agua se filtró por los techos e inundó áreas del servicio de obstetricia. Personal de limpieza y trabajadores de salud retiraron el agua para evitar daños mayores y proteger a las pacientes, mientras se evaluaban las condiciones de infraestructura tras las intensas precipitaciones.

De acuerdo con el Senamhi, se registró un acumulado de 7.8 milímetros de lluvia, suficiente para provocar aniegos en calles, avenidas principales y zonas residenciales. Mototaxistas, motociclistas y conductores de camionetas arriesgaron sus unidades intentando cruzar los tramos inundados, evidenciando la falta de drenaje eficiente en algunos sectores urbanos.

Otras regiones también en alerta

El impacto del clima no se limita a Piura. En la ruta de Huánuco hacia Tingo María, un huaico dejó una persona fallecida y otra desaparecida luego de que un vehículo fuera sorprendido por una avalancha de lodo y piedras. En la selva central, la provincia de Chanchamayo enfrenta nuevamente interrupciones viales tras el incremento del caudal de quebradas y ríos, situación que mantiene en alerta a conductores y pobladores.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones ante las precipitaciones que continúan registrándose en diversas regiones del país, mientras equipos de emergencia monitorean las zonas más vulnerables para evitar mayores afectaciones a la población y a los servicios esenciales.