Chimbote: cámaras captan a sujeto que acuchilla a hombre dentro de pollería

Un nuevo episodio de violencia quedó registrado en video en la ciudad de Chimbote, luego de que un sujeto armado con un cuchillo ingresara a una pollería y atacara a un hombre frente a varios clientes, generando alarma por la creciente inseguridad ciudadana en la región Áncash.

Ataque con cuchillo dentro del local

Las cámaras de seguridad captaron cómo la víctima ingresó al establecimiento visiblemente asustada y mirando hacia la entrada, hasta que minutos después un individuo irrumpió con un arma blanca en mano. El agresor, identificado como Juan Jesús Velázquez Vargas, de 23 años, amenazó y atacó al hombre mientras los asistentes observaban con temor.

Según testigos, el sujeto fue inicialmente disuadido y salió del local; sin embargo, el incidente ya había quedado registrado por los sistemas de videovigilancia, lo que permitió alertar rápidamente a las autoridades.

Captura tras operativo policial

Gracias a las imágenes obtenidas, agentes policiales lograron ubicar al presunto atacante en las inmediaciones del jirón Tumbes con la prolongación Alfonso Ugarte, donde fue intervenido tras un operativo conjunto. Personal de la Policía de Tránsito brindó auxilio inmediato y trasladó al herido al hospital La Caleta para recibir atención médica.

Posteriormente, efectivos de la comisaría de Chimbote realizaron las diligencias correspondientes y formalizaron la detención del sujeto, quien quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones por el presunto delito de agresión con arma blanca.