Prestamista es baleado por sicarios en moto frente a su casa en Tumbes

Un prestamista identificado como Jean Marco Carlin Madrid resultó herido tras ser baleado frente a su vivienda en el distrito de Zorritos, en Tumbes, durante la madrugada del último lunes 2 de enero.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la víctima descansaba sentado en la vereda, cuando una motocicleta con dos sujetos a bordo se aproximó y uno de ellos le disparó a quemarropa.

Tras recibir impactos en las piernas, Carlin se tiró a la pista y se arrastró hasta ser auxiliado por su pareja, quien gritó pidiendo ayuda a los vecinos. Ante el temor de que los atacantes regresen, la mujer solicitó a los vecinos que cargaran al herido para ingresarlo a la casa, ya que no podía ponerse de pie. Los familiares lo trasladaron al Hospital Regional de Tumbes y se encuentra fuera de peligro.

Acusación de víctima y antecedente de amenazas

Desde el nosocomio, Jean Marco Carlin se grabó en un video responsabilizando del ataque a un expolicía, a quien señaló de acusarlo falsamente de robar un dinero. "Le han tirado cuatro balas y le han caído en las piernas... Dice mi nieta que no sé quién el otro día lo habían amenazado", dijo un familiar de la víctima.

Preocupación por inseguridad

El atentado ha generado alarma entre los residentes de Zorritos. Los vecinos han solicitado formalmente al alcalde provincial y a la Policía Nacional que apliquen estrategias efectivas para evitar que el sicariato y la extorsión se apoderen de los balnearios de la provincia de Contralmirante Villar.