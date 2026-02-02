Tumbes: sicario irrumpe en discoteca y asesina a balazos a dos personas

Momentos de pánico vivieron los asistentes de la discoteca Bratcito, en la provincia de Zarumilla, en Tumbes, luego de que un sujeto vestido de negro ingresó al local durante la madrugada y disparó provocando la muerte de dos personas.

Cámaras de seguridad captaron al sujeto quien disparó contra Yordy Michael Pizarro Crisanto, causándole la muerte. A su salida, tropezó con el ciudadano ecuatoriano Javier Wilfredo Casanova Correa, a quien también le disparó.

La Policía Nacional logró capturar a una persona sospechosa de conducir el vehículo que habría trasladado al presunto sicario para cometer el asesinato, quien se encuentra en calidad de detenido.

Gobernador habla sobre criminalidad

Ante el hecho, el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, se manifestó sobre la creciente criminalidad. "Es muy lamentable esta situación, nosotros vivimos ahí. En este pueblo estábamos ayer muy bien custodiados; sin embargo, se escapan ciertas personas de mal vivir", dijo.

Emergencia por ola de violencia

La provincia de Zarumilla, junto con toda la región Tumbes, se encuentra actualmente declarada en estado de emergencia debido a la ola de violencia. Según reportes, en lo que va del mes de enero ya se han registrado siete crímenes por encargo.