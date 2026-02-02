Ica: alcalde de Los Aquijes termina grave tras ser baleado mientras realizaba inspección de obra

Edward Amoroto, alcalde del distrito de Los Aquijes, en la provincia de Ica, se encuentra grave tras ser atacado a balazos por delincuentes, cuando supervisaba los avances de una obra el último sábado 31 de enero.

Desde el área de emergencia del Hospital Regional de Ica, donde se encuentra internado el burgomaestre, nuestra corresponsal de Buenos Días Perú detalló que la autoridad fue trasladado al promediar el mediodía.

El alcalde se encontraba haciendo una transmisión en vivo y caminó hacia la obra al terminar el live, cuando una delincuentes con casco a bordo de una moto roja, empezaron a disparar varios balazos.

Pierde un riñón y daños en varios órganos

Amoroto resultó con dos impactos de bala, uno en la pierna y otro a la altura del tórax, este último balazo ha complicado su salud. De acuerdo a informaciones, la autoridad edil ha perdido un riñón y tiene seriamente comprometidos el corazón, los pulmones, el hígado y otros órganos.

Internado en UCI e investigación

Se sabe que el alcalde se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Asimismo, se mantiene mucho hermetismo respecto a la información sobre su estado de salud, ya que ninguna autoridad ha informado sobre el avance de las investigaciones tras el ataque.

Cabe resaltar, que Amoroto se desempeñó como director regional de Transporte entre los años 2021 y 2022, y se le acusó de pertenecer a la organización "Los Acelerados del Sur", vinculados al trámite y entrega irregular de brevetes.