Falso chamán arroja a su pareja desde un tercer piso en Abancay y le roba 15 mil soles

La madrugada del pasado 17 de enero un sujeto que asegura ser un chamán arrojó a su pareja, desde el tercer piso de su vivienda en el barrio de Tablada Alta – Illanya, en Abancay. Tras el ataque el sujeto habría robado aproximadamente S/ 15,000 y el vehículo de la víctima para darse a la fuga.

La mujer identificada como Nancy Vega Huacho, de 34 años, sobrevivió a la caída, pero se encuentra en estado crítico con lesiones graves, por lo que fue trasladada al Hospital Guillermo Díaz de la Vega de emergencia.

El agresor es su pareja sentimental y está identificado como Erick Calderón Loayza, conocido en el lugar por dar servicios como chamán, pero este intento de feminicidio ha generado conmoción tras ser señalado como el responsable de este brutal ataque.

Agresor permanece como no habido

Hasta el momento, Calderón Loayza permanece como no habido. Las autoridades y familiares han difundido su identidad para facilitar su captura, mientras la policía continúa con su búsqueda.

Cabe señalar que, la familia de la víctima ha solicitado apoyo económico para los gastos médicos a través de cuentas a nombre de su hermana, Ayda Vega Huacho. Si usted desea apoyarlos lo puede hacer al teléfono 917 257 078.