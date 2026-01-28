Trujillo: Incendio destruye edificio de seis pisos tras presunto cortocircuito

Un incendio de gran intensidad se registró la tarde del martes 27 de enero en la ciudad de Trujillo, luego de que un presunto cortocircuito provocara el inicio del fuego en un edificio de seis pisos perteneciente a una empresa dedicada a la venta de repuestos. La emergencia se prolongó por cerca de cuatro horas y, hasta la mañana del miércoles 28, aún se reportaban llamas activas en algunos puntos del inmueble.

Durante las labores de control, parte de la estructura cedió, generando momentos de alto riesgo para el personal del Cuerpo General de Bomberos que combatía el siniestro. En el interior del local se almacenaban diversos productos inflamables, lo que aceleró la propagación del fuego y originó explosiones intermitentes. A pesar de la peligrosidad del escenario, no se reportaron bomberos ni trabajadores heridos.

Incendio en Trujillo obliga al cierre de vía comercial y deja pérdidas millonarias

El edificio terminó completamente colapsado y reducido a escombros. Si bien la empresa afectada no ha informado el monto de las pérdidas económicas, se estima que el daño es considerable debido a la magnitud del inmueble y al tipo de mercadería que albergaba. Vecinos, transeúntes y curiosos captaron distintos momentos del incendio y del derrumbe a través de videos grabados con teléfonos celulares.

Como medida preventiva, la avenida César Vallejo, una de las vías más comerciales de Trujillo, permanece cerrada desde hace más de 14 horas debido al riesgo que representa la estructura desplomada, donde aún se escuchan pequeñas explosiones. Las viviendas cercanas no registraron daños estructurales, aunque los bomberos señalaron que la escasez de conexiones hidráulicas en la zona dificultó significativamente las labores para controlar el fuego.