Arequipa: sujeto arroja gasolina a trabajadora de restaurante tras acusarla de robo

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un sujeto roció con gasolina a una trabajadora dentro del restaurante "La Candela", ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa.

En la grabación se escucha al hombre decir "Incendio todo, esto es gasolina... Te echo gasolina, te prendo, te prendo", mientras amenaza con quemar el local y a la empleada, la cual intenta repeler el ataque.

Víctima relata ataque

La víctima del ataque relató que el sujeto, identificado como Enrique Roque Cary (59 años), había ingresado al local más temprano en estado de ebriedad, comió y se quedó dormido. Al despertar acusó a la trabajadora de robarle sus pertenencias.

"Me acercó, le desperté y le digo: Señor, despierte. Se fue y retornó amenazando que voy a quemar a todos... , declaró la trabajadora, quien señaló que al parecer una persona que ingresó al local le habría robado y no se dieron cuenta de lo sucedido.

Sujeto detenido y temor de represalías

Enrique Roque Cary fue detenido por efectivos policiales; sin embargo, la trabajadora agredida manifestó su temor a que el sujeto sea liberado y busque represalias en su contra. "Tengo miedo por mi vida porque la policía dijo que como no llegó a quemarla es algo simple", manifestó.