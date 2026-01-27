Continúa búsqueda de reclusa embarazada que fugó de hospital en Arequipa

Una reclusa embarazada escapó tras permanecer internada en las instalaciones del Hospital Regional III Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa. El hecho ocurrió la madrugada del último lunes 26 de enero.

Cámaras de seguridad captaron a la mujer caminando con total normalidad mientras emprendía la fuga. La gestante aprovechó un descuido tras pedir reiteradamente ir al baño y terminó retirándose del área de ginecología.

Ella caminó por el lado de emergencias, se dirigió al área de psiquiatría y finalmente salió a la calle. Ante ello, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la PNP se han movilizado para dar con su paradero.

Policía busca a mujer en centros médicos

La policía ha acudido a diferentes centro médicos, clínicas particulares y policlínicos, para dar con el paradero de la reclusa por su avanzado estado de gestación, pero hasta el momento no han logrado encontrarla.

¿De qué era acusada?