Extorsionadores detonan explosivo frente a vivienda familiar en Tumbes

Un nuevo episodio de violencia ligado a la extorsión volvió a generar temor en la región Tumbes. Durante la madrugada, una fuerte detonación alarmó a los vecinos del centro poblado de Pampa Grande, luego de que un artefacto explosivo fuera arrojado contra una vivienda familiar, causando daños materiales y pánico entre los residentes de la zona.

Según el testimonio de los afectados, el ataque estaría vinculado a una serie de amenazas previas recibidas por mensajes, en los que delincuentes exigían el pago de 20 mil soles a cambio de no atentar contra la vida y el patrimonio de la familia, dedicada al negocio de una bodega. El atentado ocurrió aproximadamente a la 1:05 a. m., cuando la mayoría de vecinos descansaba.

Extorsión con explosivos vuelve a sembrar temor en Tumbes

Las cámaras de seguridad de la zona habrían registrado a un sujeto que, para no levantar sospechas, fingía recoger botellas en la vía pública mientras ocultaba su rostro con una polera. Minutos después, el individuo encendió el explosivo y lo lanzó contra la puerta del inmueble, para luego huir rápidamente del lugar.

Tras el atentado, los agraviados reiteraron que venían siendo intimidados por delincuentes que insistían en el pago del denominado “cupo”. La familia pidió la inmediata intervención de las autoridades y expresó su esperanza de que el responsable sea identificado y capturado a la brevedad, ante el temor de que se repitan nuevos ataques.