Agua, música y baile protagonizan el primer día del Carnaval de Cajamarca 2026

El Carnaval de Cajamarca 2026 comenzó oficialmente con el tradicional bando de carnaval, que marcó el inicio de una de las festividades más representativas de la región. Delegaciones carnavaleras provenientes de más de 20 sectores participaron en el desfile inaugural, llenando las calles de música, danza y expresiones culturales que congregaron a personas de todas las edades.

Durante el recorrido, la celebración estuvo acompañada por una intensa “guerra de agua”. Cisternas ubicadas en puntos estratégicos lanzaron potentes chorros que empaparon a los asistentes, quienes respondían entre cantos y bailes, generando un ambiente de alegría colectiva. Ni siquiera las reinas del carnaval quedaron al margen de esta tradición, siendo alcanzadas por el agua en medio del desfile.

Carnaval de Cajamarca 2026: agua, música y tradición en las calles

La creatividad también fue parte central de la jornada. Algunas familias instalaron improvisadas piscinas frente a sus viviendas para sumarse a la celebración, mojando a quienes transitaban por la zona. Estas escenas reforzaron el carácter popular y participativo del carnaval, donde vecinos y visitantes se integran sin distinción a la festividad.

Tras aproximadamente dos horas de recorrido por diversas calles, el bando de carnaval culminó en el barrio San Sebastián. En este punto se desarrolló un baile multitudinario al ritmo de la música típica, que se prolongó por varias horas. Con este evento, Cajamarca dio inicio oficial a su carnaval 2026, cuyos días centrales se celebrarán el 14, 15 y 16 de febrero.