Reo intenta fugar de penal en Piura cuando repartían comida en el centro penitenciario

En Piura, un reo venezolano de 23 años, identificado como Juan Carlos Gonzáles García, intentó fugar del penal ex Río Seco trepando los techos durante el reparto de comida en el centro penitenciario.

Agentes del INPE frustraron su escape realizando disparos al aire en el pabellón 5 evitado que logre su objetivo. El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, cuando el reo intentó alcanzar la malla perimetral cercana a la llamada “tierra de nadie".

Será trasladado a un penal de máxima seguridad

El interno cumple una condena de 17 años y 3 meses por robo agravado y uso de armas de fuego. El extranjero será trasladado a un penal de máxima seguridad y se ordenó la revisión de los techos en los pabellones para que se vuelvan a repetir hechos similares.

Cabe señalar que, el INPE continúa redoblando esfuerzos por el orden, la seguridad y el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios a favor de la seguridad ciudadana.