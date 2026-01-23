Indignación ciudadana en Arequipa: funcionarios usaron oficina de municipalidad como cantina

Según informan medios de la Ciudad Blanca, la tarde de ayer un grupo de funcionarios del municipio distrital de Chiguata, habrían usado una oficina de la comuna como una cantina y local de baile, el hecho fue denunciado ante la Policía Nacional.

En las fotos y videos difundidos, se puede observar en una mesa de la oficina de Archivo del municipio varias botellas de alcohol y a los funcionarios en aparente estado de ebriedad. Los asistentes a la reunión también escuchaban música.

SANCIÓN EJEMPLAR

La regidora Geraldine Benavente, bastante incómoda por lo sucedido, dijo que encontró a la gerente municipal, Gladys Ramírez; la secretaria de gerencia, Sandra González; la encargada de Tributación, Rocío Pinto y otros trabajadores bebiendo licor.

Trascendió que los asistentes, habrían intentado impedir la labor de fiscalización de la regidora Benavente, produciéndose una presunta agresión contra funcionaria. El caso indignó a los vecinos quienes piden sanción ejemplar contra los involucrados.