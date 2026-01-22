Trujillo: capturan a dos sujetos presuntamente relacionados con los atentados a cadena de licorerías

Esta mañana, dos sujetos fueron detenidos supuestamente por estar relacionados con los ataques, con explosivos, a dos locales de la cadena de licorerías "Tabaco y Ron", ubicadas en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

La información fue confirmada por el jefe de la región policial, Franco Moreno, quien dijo, además, que los intervenidos tenían un dispositivo para activar explosivos a distancia, lo que les permitía alejarse de la zona a tiempo.

ACTIVAS EXPLOSIVOS

“Estos delincuentes han tenido un acto de planificación porque hemos encontrado el dispositivo que activa estas bombas. Estos delincuentes han tenido tiempo para huir porque iban a ser activados (los explosivos) a través de un teléfono celular", dijo Moreno Panta.

Trascendió que uno de los detenidos iba a dejar explosivos en un tercer local de una licorería, pero fue arrestado. En estos momentos la policía realiza intensos operativos para detener a todos los involucrados en los ataques, serían en total cinco personas, informa RPP.