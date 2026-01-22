Deslizamientos de tierra y lodo dañan vía del llamado “Tren Macho” en Huancavelica

Los deslizamientos de tierra y huaicos son un problema recurrente en la vía del llamado "Tren Macho" (Ferrocarril Huancayo-Huancavelica) debido a las intensas lluvias que azotan esta parte del país en esta temporada.

Las precipitaciones han causado daños significativos que interrumpen el servicio y requieren acciones de limpieza y reconstrucción por parte de las autoridades locales, afectando la operatividad de esta histórica ruta.

Las intensas lluvias provocaron un deslizamiento en el cerro Manzanayocc, destruyendo más de 100 metros de rieles del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica.

El deslizamiento de tierra y lodo hizo que los rieles quedaran suspendidos y posteriormente colapsaran por una pendiente de aproximadamente cuatro metros.

El tren macho

Se conoce a este medio de transporte como "Tren Macho" por su irregularidad, ya parte cuando quiere y llega cuando puede, aunque ha pasado por procesos de modernización en los últimos años.

El "Tren Macho" recorre unos 57 kilómetros entre Huancayo y Huancavelica, atravesando paisajes andinos combinando un servicio histórico limitado con un proyecto de modernización en curso.