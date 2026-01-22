Trujillo: extorsionadores atacan a dos licorerías con explosiones activadas por celulares

Una nueva acción criminal con explosivos volvió a encender las alertas en Trujillo. Dos licorerías fueron atacadas con artefactos detonados casi de manera simultánea, generando daños materiales de consideración en locales ubicados en zonas de alta actividad comercial. La Policía Nacional del Perú informó que aún no se ha determinado la autoría del atentado ni si está vinculado a organizaciones específicas dedicadas a la extorsión.

Uno de los hechos ocurrió en la avenida Larco, una de las principales arterias comerciales de la ciudad, donde operan universidades, restaurantes y entidades bancarias. En el lugar se evidencian los efectos de la explosión, que dejó un forado en la infraestructura del local afectado. A pocos minutos de distancia, otro establecimiento de la misma cadena también fue blanco de un ataque, lo que refuerza la hipótesis de una acción coordinada.

Extorsión con explosivos se desplaza a zonas comerciales y residenciales de Trujillo

De acuerdo con información policial difundida en la zona, las detonaciones habrían sido activadas de manera remota mediante teléfonos celulares, modalidad que revela un cambio en la dinámica delictiva. Además, se confirmó que otro artefacto colocado en la avenida América Oeste no llegó a detonar, evitando consecuencias mayores. Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer responsabilidades y descartar o confirmar vínculos con recientes atentados ocurridos en la ciudad.

La cercanía de estos ataques a áreas residenciales de alto valor, como la urbanización El Golf y sectores próximos al Real Plaza Trujillo, ha incrementado la preocupación ciudadana. Vecinos y comerciantes advierten que la violencia ya no se limita a zonas tradicionalmente golpeadas por el crimen, mientras persiste la demanda por respuestas concretas y una estrategia sostenida que frene la escalada de atentados en la capital liberteña.