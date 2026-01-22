“Los Chukis del Norte” acaban con la vida de un mototaxista dentro de su vivienda en Sullana

En Piura, la peligrosa banda criminal conocida como “Los Chukis del Norte” ha intensificado sus ataques cada vez más violentos en Sullana, vinculados principalmente a la extorsión y el cobro de cupos.

Durante la primera quincena de enero, esta banda ha estado amedrentando a mototaxistas y colectiveros para obligarlos a "alinearse" (pagar cupos).

En un incidente reciente, atacaron a balazos a un mototaxista dentro de su vivienda mientras lanzaban amenazas soeces, identificándose abiertamente como miembros de esta organización crimial y la balacera fue grabada por los hampones para luego subirla a las redes sociales.

Graban sus violentos ataques

El pasado 2 de enero, se registró otro ataque armado contra transportistas que cubren la ruta Nueva Sullana–Sullana, por parte de la misma banda delincuencial. Los criminales grabaron el atentado para infundir temor en el gremio.

Cabe señalar que, estos crímenes ocurren a pesar de que la provincia de Sullana se encuentra bajo estado de emergencia. La Policía Nacional ha capturado recientemente a varios presuntos integrantes de facciones similares, como "Los Chukys de los Médanos de Castilla", involucrados en cobros extorsivos de hasta 8,000 soles.