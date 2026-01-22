Denuncian tráfico de terrenos en zona residencial de Trujillo

El "tráfico de terrenos" es la venta ilegal de tierras, especialmente en zonas de expansión urbana donde mafias invaden espacios del Estado o privados para vender lotes de forma irregular, aprovechando la falta de formalización y la gran demanda de vivienda.

En La Libertad denuncian que durante la víspera del año nuevo en la exclusiva urbanización el Golf de Trujillo una zona residencial donde una presunta organización criminal ingresó a un terreno de casi 8 hectáreas para tomar posesión de este.

El abogado de las empresas propietarias del terreno afectado indicó que los invasores aprovecharon el proceso de transición de nuevas autoridades policiales en La Libertad para concretar la usurpación.

En tanto, el abogado del supuesto comprador de la propiedad aseguró que los documentos presentados son verdaderos.

Terreno recuperado

Sobre este caso, el pasado 12 de enero la Policía Nacional logró desalojar la propiedad y el terreno fue recuperado y entregado a los legítimos propietarios.

Cabe señalar que, para buscar terrenos legales, se debe usar la plataforma de la SBN (Portafolio de Predios del Estado) o consultar registros en la SUNARP, y comprar implica pagar impuestos como el Alcabala y seguir procesos notariales para formalizar la propiedad, evitando así caer en estas redes de tráfico.