Canasta escolar 2026 costaría entre S/ 600 y S/ 1,200 por alumno, según la CCL

La canasta escolar para el año 2026 tendría un costo aproximado que oscilaría entre los 600 y 1,200 soles por alumno, según proyecciones del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Así lo informó su presidente, Rodolfo Ojeda, quien indicó que este monto corresponde a un promedio elaborado en el marco de la campaña escolar.

Ojeda explicó que el gasto mínimo, cercano a los 600 soles, está asociado principalmente a estudiantes de colegios públicos, donde la canasta escolar contempla útiles básicos y algunos implementos complementarios. En el caso de los colegios privados, el presupuesto puede elevarse hasta los 1,200 soles debido a la inclusión de uniformes, calzado y, en algunos casos, dispositivos tecnológicos como tablets.

El representante de la CCL precisó que existen situaciones en las que el gasto puede ser mayor, especialmente en instituciones educativas que solicitan materiales específicos o adicionales. Asimismo, señaló que, por lo general, los útiles escolares suelen ser la primera prioridad de compra durante la campaña escolar.

CIFRAS

En cuanto al impacto económico, la Cámara de Comercio de Lima estimó que las ventas de la campaña escolar 2026 crecerían entre 5% y 10% en comparación con el año anterior, generando ingresos que oscilarían entre los 900 millones y 1,300 millones de soles. Según Ojeda, esta campaña resulta clave para las pequeñas y medianas empresas, ya que puede representar entre el 25% y 40% de sus ventas del primer trimestre.