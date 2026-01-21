Vía Libertadores en Ayacucho se encuentra deteriorada en más del 80% por lluvias

La vía Libertadores, en Ayacucho, presenta un estado crítico, ya que la pista luce deteriorada en gran parte de su extensión. Esta situación dificulta el tránsito de vehículos de carga pesada y genera un riesgo inminente de accidentes de tránsito.

Un corresponsal de Buenos Días Perú llegó hasta este lugar y corroboró que la vía luce destrozada y s e encuentra en mal estado desde hace cuatro años e informó que se ha pedido su reparación durante años al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Las lluvias que se registran a partir de los meses de noviembre y diciembre han ido desgastando la vía en más del 80% y no se ha realizado el mantenimiento debido. Asimismo, en la salida a la zona del Vraem, la vía también se encuentra abandonada.

Turismo podría ser afectado

Cabe resaltar, que entre los meses de febrero, marzo y abril se conmemora y celebran los carnavales y la Semana Santa y esta situación de las vías afectadas podría afectar el turismo en la zona.

Accidentes registrados en vía Libertadores

Debido al estado de la vía, hace un año y medio aproximadamente se registraron dos accidentes de tránsito que dejó como saldo más de 80 muertos. Las empresas de transporte interprovincial fueron suspendidas, pero aún no se toman acciones.