Capturan a presuntos extorsionadores cuando cobraban cupo a empresario en Piura

Un operativo de inteligencia policial permitió desarticular parcialmente a la presunta banda criminal conocida como Los Chuckys, dedicada a la extorsión de empresarios en la región Piura. La intervención se realizó cuando dos de sus integrantes acudieron a cobrar una suma de dinero exigida bajo amenazas, logrando su captura en flagrancia por agentes encubiertos.

Según información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 9:20 de la noche, momento en que cámaras de seguridad registraron a la víctima realizando una llamada telefónica en el exterior de su negocio antes de ingresar al local. Minutos después, una motocicleta con dos ocupantes se estacionó cerca del establecimiento. Una mujer descendió del vehículo y sostuvo una breve conversación con el empresario, quien finalmente le entregó una bolsa que contenía el dinero pactado.

Extorsión bajo amenazas y seguimiento policial

Cuando los implicados intentaban retirarse del lugar, efectivos de la Divincri Piura intervinieron de manera inmediata, reduciendo a los sospechosos y asegurando el dinero entregado. De acuerdo con la investigación, la víctima era obligada a pagar cuotas periódicas para evitar atentados contra su integridad y la de su familia. Como pago inicial, los extorsionadores exigieron 8 mil soles, además de montos mensuales posteriores.

Tras las primeras detenciones, la Policía logró ubicar y capturar a un tercer implicado en otro sector de la ciudad. Entre los detenidos se encuentra un ciudadano extranjero y un peruano con antecedentes penales, quien recientemente había salido del penal de Piura por un delito relacionado con armas de fuego. Durante el operativo se incautaron cuatro teléfonos celulares, una motocicleta y dinero en efectivo, evidencias que fueron trasladadas junto a los detenidos a la sede de la Dirincri para continuar con las diligencias correspondientes.