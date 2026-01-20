Lluvias intensas golpean varias regiones y dejan viviendas destruidas

Las intensas lluvias que se registran en diversas regiones del país continúan provocando severos daños a viviendas, carreteras y zonas productivas, dejando a decenas de familias damnificadas y comunidades en situación de vulnerabilidad. En la Amazonía, la sierra sur y el centro del país, las precipitaciones han generado desbordes de ríos, huaicos, inundaciones y deslizamientos que afectan la vida cotidiana y la conectividad.

En la comunidad de Tiruntán, ubicada a orillas del río Ucayali, varias casas construidas mayoritariamente con madera fueron arrastradas por la corriente tras el incremento del caudal provocado por las lluvias persistentes. Los propios vecinos registraron en video cómo las viviendas cedían una a una ante la fuerza del río, dejando a numerosas familias sin techo y obligadas a abandonar la zona.

Lluvias activan huaicos e inundan ciudades del sur y centro del país

En la región Moquegua, una fuerte precipitación en el distrito de Puquina, provincia General Sánchez Cerro, ocasionó el ingreso de huaicos que afectaron la carretera que conecta Puquina con Omate. El arrastre de lodo y piedras generó un alto riesgo para la vía, mientras los pobladores advirtieron que nuevas lluvias podrían dejar incomunicado al distrito. Una situación similar se vivió en Arequipa, donde más de diez viviendas del distrito de Characato resultaron afectadas luego de que el agua ingresara a los inmuebles y alcanzara más de metro y medio de altura, dañando cocinas, dormitorios y enseres.

En Puno, las precipitaciones estuvieron acompañadas de una intensa granizada que causó inundaciones en avenidas, mercados y barrios de Juliaca y San Miguel, además de daños en cultivos, viviendas y pistas en la provincia de Zángaro. El hielo acumulado volvió resbaladizas las vías, provocando el despiste de una miniván con pasajeros heridos. En Sandia, se reportaron deslizamientos de tierra que bloquearon varios tramos viales. En tanto, en Pasco, la comunidad campesina Baños de Rabí quedó anegada, con especial afectación a los baños termales, donde más de una decena de estructuras permanecen bajo el agua pese a los esfuerzos de las autoridades por desviar el caudal.