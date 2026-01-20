Iquitos: detienen a cuatro presuntos barristas por la muerte de un adolescente

Un nuevo episodio de violencia entre barristas dejó una consecuencia fatal en la ciudad de Iquitos, región Loreto. Un adolescente perdió la vida tras un enfrentamiento entre grupos rivales, un hecho que vuelve a poner en evidencia los riesgos asociados a estos conflictos juveniles y la presencia de armas en manos de menores de edad.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, cuatro personas han sido detenidas como presuntas responsables del crimen, entre ellas un menor de 14 años, señalado como quien habría efectuado el disparo que terminó con la vida del adolescente. La captura se produjo tras un trabajo de inteligencia que permitió ubicar a los involucrados y los elementos utilizados durante el ataque.

Barristas detenidos y armas incautadas en operativo policial en Loreto

El general PNP Fernando Mego, jefe de la Región Policial Loreto, informó que los intervenidos fueron hallados en el asentamiento humano Fran Cebolla de Puncha, en el distrito de Punchana. En el lugar, los agentes incautaron una escopeta y un arma artesanal, ambas de calibre 16, que habrían sido empleadas durante el enfrentamiento.

La autoridad policial exhortó a los padres de familia a ejercer mayor control sobre sus hijos y pidió a las instituciones correspondientes reforzar las labores de patrullaje en zonas donde se concentran estos grupos. En tanto, la Policía señaló que las investigaciones continúan para esclarecer completamente lo ocurrido y establecer las responsabilidades penales, conforme a lo que disponga el Ministerio Público.