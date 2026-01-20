Hallan sin vida a turista alemán desaparecido en el Nevado Pastoruri

Un ciudadano alemán que había sido reportado como desaparecido fue encontrado sin vida en las inmediaciones del Nevado Pastoruri, en la región Áncash, luego de un operativo de búsqueda realizado por la Policía de Turismo. El extranjero había perdido contacto desde el sábado, lo que activó una alerta internacional para dar con su paradero.

El hallazgo se produjo la tarde del domingo, tras una comunicación emitida por el consulado alemán, que informó sobre la pérdida de señal GPS del turista. Con esos datos, las autoridades desplegaron labores de rastreo en una zona afectada por condiciones climáticas adversas, lo que dificultó el acceso y la localización.

Turista fue hallado en zona de pastizales del Nevado Pastoruri

Tras casi dos horas de recorrido, los agentes encontraron el cuerpo del joven en el kilómetro 5 de la carretera Pachacoto–Nevado Pastoruri, dentro de la provincia de Recuay. Según información recogida por la policía, pobladores del sector y personal de turismo lo habían visto por última vez el 17 de enero por la tarde, sin conocer su destino posterior.

De manera preliminar, se presume que el fallecimiento estaría relacionado con una descarga eléctrica, ocasionada por las intensas lluvias y tormentas registradas en la zona altoandina. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Huaraz, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente las causas de la muerte, mientras continúan las investigaciones correspondientes.