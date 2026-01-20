Explosión que dañó bus de Armonía 10 en Trujillo pudo haber sido ataque contra discoteca

El atentado con explosivos registrado la noche del martes en Trujillo que encendió las alertas de las autoridades y generó alarma entre los vecinos del distrito de Víctor Larco Herrera sigue generando especulaciones entre las autoridades que investigan el caso. Dicho ataque se produjo en los exteriores de la discoteca El Monasterio, donde se encontraba estacionado el bus de la orquesta de cumbia Armonía 10, unidad que resultó severamente dañada tras la detonación.

La Policía Nacional del Perú informó que aún no se ha determinado si el objetivo del ataque era directamente la agrupación musical o el local nocturno. El jefe policial de La Libertad, general Franco Moreno Panta, señaló que la discoteca habría recibido amenazas previas, por lo que ambas hipótesis continúan en investigación. El hecho fue calificado como un acto terrorista, considerando que al momento de la explosión había entre 150 y 200 personas en el interior del establecimiento.

Atentado ocurre en zona residencial y refuerza clima de inseguridad en Trujillo

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la presencia de un vehículo oscuro en los segundos previos a la detonación, material que ya es analizado por el área de inteligencia policial. De acuerdo con las autoridades, se ha identificado a presuntos implicados y no se descartan capturas en las próximas horas. El ataque pudo haber tenido consecuencias mayores debido a la cercanía de viviendas y comercios en una zona considerada residencial.

Como consecuencia directa del atentado, Armonía 10 emitió un comunicado anunciando la suspensión de todas sus presentaciones, debido a que su bus quedó prácticamente inoperable. El hecho se suma a una serie de explosiones registradas en Trujillo en los últimos días, incluyendo incidentes en una panadería cercana, un colegio en construcción y un mercado, pese a la vigencia del estado de emergencia en la ciudad, lo que ha reforzado la percepción ciudadana de inseguridad.