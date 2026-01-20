"Fue demasiado fuerte, el carro se levantó": chofer de Armonía 10 habla tras ataque a bus en Trujillo

Un atentado con explosivo afectó al bus de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada durante la madrugada del último lunes, mientras la agrupación se presentaba en la discoteca Monasterio, en Trujillo.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que sujetos merodeaban el vehículo estacionado antes de producirse la fuerte detonación . El conductor del bus, quien se encontraba dentro descansando, declaró que la explosión fue "demasiado fuerte" y que el vehículo se levantó por el impacto.



"Casi a las 2:30 a.m. escuchamos el detonante que fue demasiado fuerte. Nos hemos levantado los dos asustados pensando qué había pasado y nos damos con la sorpresa que había sido una explosión que nos habían tirado debajo del carro. Todo ha sido demasiado fuerte, el carro se ha levantado", dijo.

Más ataques a agrupaciones

Los integrantes de la orquesta sufrieron un ataque de angustia tras el hecho, que se suma a una serie de ataques contra agrupaciones musicales ocurridos el año pasado, incluyendo el asesinato del cantante Paul Flores y un ataque a Agua Marina en Chorrillos.

PNP tiene indicios de responsables

Un efectivo policial señaló que ya tienen "los primeros indicios y evidencias de quiénes son los autores" e indicó que la orquesta no comunicó sobre su llegada a Trujillo para "recibir la cobertura de seguridad".

Modus operandi de bandas criminales

Por su parte, el presidente de Apdayc, Estanis Mogollón, advirtió que el modus operandi de las bandas criminales ha evolucionado. "Ya los delincuentes incluso ahora están haciendo eventos musicales... las obligan darles fechas para ellos manejar el evento y de una manera 'maquillar' el delito", dijo.