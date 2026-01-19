Alerta por lluvias en todo el Perú: carreteras cerradas y puentes al borde del colapso

Las lluvias intensas registradas en distintas regiones del país pusieron en riesgo la infraestructura vial y obligaron a restringir el tránsito en varias carreteras. Ante este escenario, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) activó su mapa interactivo de alertas para monitorear en tiempo real la situación en la red vial nacional.

La plataforma reportó alertas de color amarillo, que indicaron tránsito restringido por eventos climatológicos, y alertas verdes, vinculadas a vías que ya habían sido despejadas. El sistema también incluyó alertas rojas en los casos donde las carreteras permanecieron bloqueadas. La información se actualizó de forma permanente con reportes de la Policía de Carreteras, personal de SUTRAN y concesionarios.

EMERGENCIAS EN EL INTERIOR DEL PAÍS

En regiones como Amazonas, las lluvias causaron el desborde del río Tingo, lo que inundó viviendas y dejó daños materiales. Además, la crecida del río Cubamba provocó el colapso de la plataforma de la carretera entre Pedro Ruiz y Bagua Grande, lo que dejó a pasajeros y transportistas varados. En la zona, algunas personas cruzaron por los bordes de la vía afectada, pese al riesgo.

La emergencia también alcanzó infraestructura clave. El aumento del caudal socavó las bases del puente colgante que une los caseríos El Aserradero y El Cerezo, una vía esencial para la conexión y la economía local. Asimismo, el atractivo turístico Las Cavernas de Quiocta, en Luya, resultó afectado por las precipitaciones.

En Arequipa, la Municipalidad Provincial de Caravelí activó su plataforma de defensa civil tras un huaico que dejó un fallecido y dos personas desaparecidas. En Cajamarca, los desbordes de ríos ocasionaron inundaciones, pérdida de ganado y daños en vías de Bambamarca, lo que afectó a agricultores y ganaderos.

PUENTE VICTORIA AL BORDE DEL COLAPSO

En Lima Norte, el aumento del caudal del río Chillón encendió la preocupación entre los vecinos de Comas y Puente Piedra. El último reporte hidrológico situó el caudal en 16.2 metros cúbicos por segundo, bajo alerta amarilla. Aunque no se registró un escenario crítico, el riesgo se concentró en el Puente Victoria, una estructura peatonal de madera construida por los propios vecinos.

El puente, con más de diez años de antigüedad, presentó tablas deterioradas, amarres con alambres y una pasarela que se movió con el paso de las personas. Vecinos confirmaron que la estructura ya colapsó en el pasado y fue reconstruida con recursos propios. De caer nuevamente, los pobladores tendrían que recorrer varios kilómetros para cruzar entre ambos distritos.

Una situación similar se evidenció en la ribera del río Rímac, donde se observó acumulación de basura, viviendas levantadas al borde del cauce y ausencia de control. En el sector del puente Bella Unión y el malecón Checa, el incremento del caudal, que alcanzó los 40 metros cúbicos por segundo según reportes oficiales, reavivó el temor por posibles deslizamientos y colapsos.