Ya son 11 muertos en Huaura: último caso fue un asesinato a balazos frente a discoteca

La violencia no da tregua en el norte chico. Ya se contabilizan once personas asesinadas en lo que va del año 2026 en la provincia de Huaura, una cifra que va en aumento y refleja la inseguridad que se vive.

El penúltimo crimen ocurrió el último sábado 17 de enero, luego de que sicarios a bordo de una moto lineal, asesinaron a balazos a un joven que se encontraba caminando junto a su amigo, en la zona Huaura.

La policía encontró 10 casquillos de bala en la escena del crimen y algunos impactos de bala también afectaron al acompañante de la víctima, quien fue trasladado hasta el Hospital Regional de Huacho.

Último crimen en Huacho

Un equipo de Buenos Días Perú detalló que en el frontis de una discoteca fue asesinado un hombre que conversa con un mototaxista que se encontraba estacionado mientras esperaba a pasajeros que salían del establecimiento.