Huacho: falso secuestro termina con tres detenidos tras investigación policial

Un presunto secuestro ocurrido en Huacho generó alarma y preocupación entre los familiares de Pedro Arturo La Cruz Surita, un hombre de 46 años por quien se exigía el pago de 5 000 soles a cambio de su liberación. En los primeros reportes, se difundieron imágenes y videos en los que se observaba a la víctima siendo amenazada con un arma de fuego y sometida a agresiones, lo que reforzó la hipótesis de un delito de secuestro.

La desaparición fue denunciada formalmente por un familiar, Luis Palomino Surita, quien alertó a las autoridades sobre la situación. A partir de ese momento, la Policía Nacional del Perú inició las diligencias correspondientes y logró ubicar a las personas involucradas tras el análisis de registros telefónicos y mensajes, así como del material audiovisual que circulaba como prueba del supuesto cautiverio.

Autosecuestro queda al descubierto tras investigación policial en Huacho

Con el avance de las investigaciones, el caso dio un giro inesperado. La Policía determinó que Pedro Arturo La Cruz Surita había planificado su propio secuestro. Según las indagaciones, los actos de violencia mostrados en los videos formaban parte de una puesta en escena con la participación de cómplices, con el objetivo de simular un rapto y presionar a su familia para obtener el dinero exigido.

Finalmente, Pedro fue intervenido junto a Éder Carreño y Antonio Nicho, quienes aparecen en los registros audiovisuales participando en las agresiones. Los tres fueron detenidos para continuar con las diligencias de ley, en un caso que ha causado sorpresa e indignación entre los vecinos de Huacho, al tratarse de una farsa que movilizó recursos policiales y generó angustia innecesaria en el entorno familiar.