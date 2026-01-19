Atacan con explosivo bus de la orquesta "Armonía 10" en Trujillo

Un bus de la agrupación de cumbia 'Armonía 10' sufrió un ataque con explosivo la madrugada de este lunes 19 de enero, en los exteriores de la discoteca Monasterio, ubicada a unas cuadras de la urbanización El Golf, en Trujillo.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 a. m. luego de que sujetos desconocidos dejaron el artefacto debajo de la unidad que se encontraba estacionada. Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que el vehículo quedó sumamente afectado.

Producto de la explosión, los integrantes de la orquesta dirigida por Walther Lozada y varios asistentes de la discoteca salieron despavoridos. Los músicos estuvieron esperando a que otra unidad los recoja para retirarse del lugar.

Restringen pase y diligencias de la PNP

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes acordonaron el área y restringieron el pase para las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas o heridas.

Explosión en discoteca y stickers extorsivos

Cabe resaltar, que la semana pasada se reportó una fuerte explosión en la discoteca Monasterio, pero no se confirmó si se trataba un caso de extorsión. Sin embargo, un equipo de Panamericana Televisión corroboró que el establecimiento tiene un sticker de la organización criminal 'Los Pulpos'.