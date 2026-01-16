El modelo peruano de las “Guardianas de las abejas” se expande con éxito

Orgullo peruano. El modelo de las "Guardianas de las abejas" creado por la peruana Ysabel Calderón se expande gracias a su éxito en la conservación de abejas nativas y restauración ecológica. en Lambayeque.

Esta iniciativa opera integrando a mujeres y jóvenes en la producción agroecológica de miel y agroturismo y está ganando reconocimiento internacional y financiamiento para empoderar a más comunidades y reforestar bosques secos, consolidándose como un modelo de desarrollo sostenible y equidad de género en nuestro país.

¿Qué es el modelo "Guardianas de las abejas"?

La investigadora Ysabel Calderón ha sido premiada internacionalmente (Premio Midori, Premio Carlos Ponce), validando su trabajo con esta iniciativa socioambiental que protege las abejas nativas sin aguijón, esenciales para la polinización de bosques secos.

Este modelo involucra activamente a mujeres y jóvenes de comunidades locales, empoderándolas económicamente, produciendo miel de alta calidad con prácticas agroecológicas, sin pesticidas, variando en sabor y textura según la floración.

Cabe señalar que, la "Ruta de la Miel" ofrece experiencias turísticas donde los visitantes aprenden sobre conservación, generando ingresos para la reforestación.