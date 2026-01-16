Lluvias provocan deslizamientos y sepultan a una familia en Chanchamayo

En Junín, un devastador huaico ocurrido en horas de la madrugada sepultando una vivienda en el sector de La Olada, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, resultando en la muerte de cuatro personas. La masa de lodo y piedras también sepultó un camión estacionado en el lugar.

Las precipitaciones también han causado el bloqueo de carreteras y han dejado varios pueblos aislados en la selva central.

Cuatro fallecidos por deslizamiento

El deslizamiento, provocado por más de 15 horas de lluvias intensas en la zona, sorprendió a los ocupantes de la vivienda afectada mientras dormían.

Sobre la familia fallecida se supo que había llegado recientemente a la zona desde Tarma para participar en la venta de frutas y verduras. Las víctimas fueron identificadas como Ronald Jara, su esposa, su hija de cuatro años y un trabajador agrícola.

Cabe señalar que, los cuerpos de los adultos fueron recuperados inicialmente por vecinos y autoridades, mientras que el cuerpo de la menor fue hallado posteriormente tras intensas labores de búsqueda.