Huaico destruye puente inaugurado hace un mes en Moquegua

El colapso del puente El Pedregal, ubicado en el distrito de Quinistaquillas, provincia General Sánchez Cerro, en la región Moquegua, ha generado preocupación entre los pobladores debido a que la infraestructura había sido inaugurada hace apenas unas semanas. Un huaico, originado por las intensas lluvias en la zona alta, arrasó con la estructura y dejó interrumpida una vía estratégica.

Puente inaugurado en diciembre colapsa tras activación de quebrada

La caída del puente se produjo luego de la activación de la quebrada El Volcán, cuyos flujos de lodo y piedras descendieron con fuerza hasta afectar directamente la infraestructura. La obra había sido inaugurada en diciembre y demandó una inversión superior al millón de soles, siendo ejecutada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacionales.

El colapso ha dejado incomunicados a varios poblados de la sierra moqueguana, ya que el puente permitía la conexión de Quinistaquillas con otras localidades del interior y con la ruta hacia Arequipa. La interrupción del tránsito afecta el traslado de personas, productos y servicios básicos en la zona.

Las lluvias también han generado complicaciones en otros distritos como Torata, Caruma, Cuchumbaya, Ubinas, Coalaque, Tonoaya y Puquina. En la vía que une Moquegua, Omate y Arequipa se reportan restricciones al paso vehicular. Ante ello, los pobladores exigen la intervención urgente de Defensa Civil y de las autoridades competentes para evaluar los daños y restablecer la conectividad vial.