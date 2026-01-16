Ofrecen recompensa de 15 mil soles para ubicar a implicados en muerte de un hombre en Piura

En Piura, un padre de familia perdió la vida tras un enfrentamiento con un grupo de extranjeros en el centro poblado de Mallaritos, provincia de Sullana.

Se enfrentaron con palos y puñetes, acabando con la vida de Rubén Alejandro Quevedo Nole. Según contaron los familiares de la víctima, el deceso ocurrió luego de que hombre de 37 años fuera atacado a golpes y pedradas por un grupo de ciudadanos venezolanos cerca de su vivienda, lo que le produjo una hemorragia interna desencadenando el desenlace fatal.

Ofrecen recompensa

Tras su deceso en el Hospital 2 de Apoyo de Sullana, familiares y amigos fueron a buscar a los extranjeros a su vivienda, ubicada en el centro poblado Mallaritos, pero no los ubicaron.

Cabe indicar que, debido a esta situación, la familia se encuentra ofreciendo una recompensa de 15 mil soles a quienes logren dar con los responsables de su muerte.

Los restos del padre de familia que deja un pequeño en orfandad vienen siendo velados en su vivienda; mientras sus seres queridos exigen justicia y la pronta captura de los asesinos.