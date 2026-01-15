Intensas lluvias inundan Tarapoto y arrastran vehículos tras colapso del drenaje pluvial

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en la ciudad de Tarapoto, región San Martín, han generado alarma entre la población debido a inundaciones en calles céntricas y al arrastre de vehículos, una situación que, aunque recurrente, volvió a repetirse con gran intensidad.

El temporal comenzó hace dos días y provocó el colapso del sistema de drenaje pluvial, lo que ocasionó que grandes volúmenes de agua discurrieran por las vías, arrastrando motocicletas, automóviles e incluso a personas que intentaban rescatar sus unidades. En medio de la emergencia, efectivos policiales tuvieron que intervenir para auxiliar a ciudadanos en zonas críticas.

Si bien la selva peruana está acostumbrada a las lluvias, la magnitud de las precipitaciones sorprendió a vecinos y autoridades. En algunas zonas, el nivel del agua alcanzó entre 20 y 30 centímetros, afectando seriamente la transitabilidad y la seguridad de los peatones.

La región San Martín ha sido declarada en emergencia, lo que permite a las autoridades gestionar recursos para la atención de desastres; sin embargo, la población cuestiona la falta de trabajos preventivos, especialmente en la mejora del drenaje pluvial durante la temporada seca.

Respecto a los daños, hasta el cierre de esta nota no se había emitido un balance oficial consolidado por parte de Defensa Civil. No obstante, se reportaron viviendas afectadas en distritos como La Banda de Shilcayo y Morales, que aún no figuran en los informes preliminares.