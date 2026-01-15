Tragedia en Chincha: Anciana es atropellada cuando barría la puerta de su casa

En la ciudad de Chincha, una anciana de 79 años fue embestida brutalmente por una mototaxi cuando se encontraba limpiando los exteriores de su vivienda, ubicado en el distrito de Grocio Prado.

El accidente ocurrió cerca de las 4 de la madrugada, cuando las cámaras de seguridad registraron a la señora Rosa Yataco barriendo afuera de su casa. Segundos después, aparece una mototaxi a toda velocidad y termina atropellándola, haciéndola volar por los aires.

El mototaxista se dio a la fuga

Tras el accidente, lejos de ayudarla, el mototaxista se dio a la fuga y los vecinos trasladaron a la mujer de 79 años al Hospital de EsSalud de Chincha. Según el hijo de la afectada, su madre presenta varias fracturas y su estado de salud es delicado.

Cabe señalar que, la policía ya cuenta con las imágenes de las cámaras de seguridad y la familia espera que en las próximas horas se pueda identificar y capturar al mototaxista responsable.