Choque entre miniván y tráiler deja un muerto y varios heridos en Cañete

En Cañete, un trágico accidente cobró la vida de un adulto mayor y ha dejado a más de una decena de personas heridas, entre ellos un niño.

El aparatoso choque entre un camión tráiler y una miniván que llevaba a pasajeros hacia la ciudad de Chincha, en el kilómetro 115 de la Panamericana Sur en Asia.

Hombre de 60 años perdió la vida

Los heridos fueron trasladados al Hospital Rezola de Cañete y lamentablemente Miguel Octavio Palomino Taboada, de 60 años, perdió la vida en el servicio de trauma shock debido a la gravedad de sus heridas.

Según primeros reportes, el tráiler habría doblado por un acceso informal, lo que habría ocasionado que la miniván que venía hacia esa dirección impactó contra el pesado vehículo, dejando el trágico saldo.