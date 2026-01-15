Cae nuevo cabecilla de la banda "Los Espartanos del Tren de Aragua" en Chimbote

En la ciudad de Chimbote, luego de la caída de Keiber Forres Torres, alias “Mamadeo”, cabecilla de una de las fracciones del llamado "Tren de Aragua", la Unidad de Inteligencia de la Policía de investigaciones detuvo a un sujeto identificado como Jhonny Di Sabatino Arias, alias “Peluca”.

Según datos policiales, este sujeto venía liderando dicha banda luego de la captura de “Mamadeo”, el intervenido es de nacionalidad venezolana, tiene un alto prontuariado y estaba a cargo de la zona roja de Chimbote.

Durante la intervención, la policía le logró incautar 2 armas de fuego, tipo pistola, una granada de mano, 142 municiones y gran cantidad de droga.

Cabe señalar que, alias “Peluca” venía operando desde la clandestinidad como cabecilla de "Los Espartanos del Tren de Aragua", y según datos policiales, su función era intimidar a sus víctimas a través de la extorsión y el sicariato.