Alerta en Arequipa: erupción del volcán Sabancaya afecta cultivos y ganado

Una nueva explosión del volcán Sabancaya, ubicado en la provincia arequipeña de Caylloma, fue registrada en las últimas horas y quedó captada en impactantes imágenes difundidas desde la zona. El evento generó una importante emisión de cenizas, que terminó afectando a centros poblados, áreas de cultivo y ganado en distritos cercanos.

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el volcán se encuentra actualmente en alerta naranja. Si bien este tipo de explosiones forma parte de su actividad habitual, las autoridades señalaron que se mantiene una vigilancia constante ante cualquier variación en su comportamiento.

El impacto más severo se registró en el distrito de Cabanaconde, donde, según informó su alcalde, alrededor de 500 hectáreas de cultivos de maíz resultaron afectadas por la caída de ceniza volcánica. La autoridad local pidió al Gobierno Regional de Arequipa una intervención inmediata para evitar mayores pérdidas económicas.

Además, existe preocupación entre los ganaderos de la zona, debido al riesgo de que la ceniza se mezcle con fuentes de agua, lo que podría perjudicar la salud del ganado. Frente a esta situación, las autoridades locales y regionales evalúan acciones conjuntas para mitigar los efectos del fenómeno.

El IGP informó que el monitoreo del volcán se realiza las 24 horas del día mediante personal especializado desplazado en la zona. Algunas de las imágenes difundidas corresponden precisamente a estos equipos técnicos, así como a excursionistas que se encontraban en miradores autorizados.