Arequipa: madre abandona a sus hijos de 4 y 5 años tras salir de fiesta porque "les estorbaba"

Un grave caso de abandono infantil se registró en el distrito de Cerro Colorado, en Arequipa, luego de que dos niños de 4 y 5 años fueran hallados deambulando solos durante la noche por efectivos policiales.

Según informó la Policía, los menores fueron encontrados en el sector Colo Norte y trasladados de inmediato a la comisaría Ciudad Municipal. Horas después, la madre de los niños se presentó en la dependencia policial; sin embargo, lejos de mostrar preocupación, manifestó que tenía derecho a salir a divertirse y terminó retirándose del lugar, dejando a los pequeños bajo custodia policial.

El caso fue comunicado al Ministerio Público y al Poder Judicial, que activaron los protocolos de protección correspondientes. Posteriormente, el Octavo Juzgado de Familia subespecializado en violencia contra la mujer determinó que los menores se encontraban en aparente estado de abandono y ordenó su traslado a un albergue.

PROGENITORA NO PODRÁ ACERCARSE A PEQUEÑOS

Además, se dispuso que la madre no pueda acercarse a los niños, luego de que se conociera que no sería la primera vez que protagoniza este tipo de conductas, pues existirían antecedentes de consumo de alcohol y episodios de violencia. La autoridad judicial le ordenó iniciar tratamiento por alcoholismo y le otorgó un plazo de 15 días para demostrar cambios que le permitan solicitar la restitución de la custodia.

De acuerdo con la Fiscalía, la mujer —de entre 35 y 40 años— habría señalado ser madre soltera y no contar con apoyo familiar en Arequipa. Hasta el momento, ningún familiar directo se ha presentado para hacerse cargo de los niños, aunque se informó que algunos parientes podrían llegar en los próximos días.

Mientras tanto, los menores permanecerán en un albergue del Poder Judicial, donde recibirán atención psicológica y médica, a fin de salvaguardar su integridad física y emocional.