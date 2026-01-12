Cajamarca: un menor termina herido tras batalla campal entre barristas

¡Lamentable! Un menor de edad resultó herido luego de que se registrara una batalla campal entre barristas durante la celebración anticipada de los carnavales, en el complejo Qhapac Ñan, en Cajamarca.

Un grupo de jóvenes se dirigió hasta este centro y al parecer, producto del alcohol, se desató una gresca callejera. Algunos indicaron que eran hincha de Alianza Lima y otro grupo de Universitario de Deportes.

Las agresiones fueron mutuas con palos y piedras y un joven al intentar a ponerse a salvo, se resbaló a una acequia. Un grupo de jóvenes le propinaron patadas y hasta pedradas hasta que fue salvado por los propios vecinos.

Atención de afectados e inicio de carnavales

Hasta el lugar, llegaron personal de la Policía y Samu para poder atender a las personas afectadas. Cabe resaltar, que esta actividad denominada 'Globiada' no es oficial, ya que los carnavales inician de manera oficial desde el 1 de febrero.