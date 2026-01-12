Detienen a alcalde de Chao por delito de colusión y perjuicio económico al Estado por más de S/5 millones

Un megaoperativo policial desarrollado en la región La Libertad, terminó con la detención preliminar del alcalde del distrito de Chao, Juan Soles Carbajal, y otros funcionarios de dicha municipalidad.

La acción, denominada "Los Perturbadores del Saber", fue ejecutada por la Dirección Contra la Corrupción en coordinación con la Fiscalía Especializada de La Libertad, e incluyó 15 allanamientos simultáneos y 7 detenciones.

La investigación se centra en los presuntos delitos de colusión agravada y cohecho durante la ejecución del saldo de obra de la Institución Educativa N.° 82210 "Karina Violeta Damián Alayo" en Nuevo Chao.

Presunto favorecimiento ilícito

Según la hipótesis fiscal, funcionarios públicos habrían concertado ilícitamente con actores privados para favorecer al Consorcio JANACA con subcontrataciones prohibidas y omisión de penalidades. Además de los servidores municipales, la investigación abarca a representantes del consorcio, subcontratistas e intermediarios financieros, quienes serían parte de una presunta organización criminal.

Prejuicio económico por más de 5 millones

"En un trabajo conjunto entre el Ministerio Público, la Contraloría, personal contra la Corrupción... se ha logrado establecer de manera fehaciente el grado de responsabilidad de los intervenidos", declaró un efectivo policial sobre la investigación, que tuvo una duración aproximada de seis meses. El presunto perjuicio económico al Estado asciende a 5,544,385 soles, monto que corresponde al saldo de la obra cuestionada.