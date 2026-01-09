¡Atención padres de familia! “Cuna Más” se reactiva luego de dos semanas de vacaciones

El programa Nacional “Cuna Más” reinicia sus servicios presenciales a nivel nacional tras una pausa por fiestas de fin de año, extendiendo su apoyo para el desarrollo infantil en el Perú.

Los servicios, que incluyen Cuidado Diurno y Acompañamiento a Familias, se reactivaron progresivamente y de manera segura, implementando medidas sanitarias para el bienestar de los niños y sus familias.

Mediante el Servicio de Cuidado Diurno, 63,116 niños volvieron a los Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI), que abrieron sus puertas para brindar atención, cuidados y alimentación saludable en sus 2,541 locales distribuidos en 528 distritos a nivel nacional.

¿Para quienes es este servicio?

Este servicio “Cuna Más” está dirigido a niños de 6 a 36 meses, atiende de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y está a cargo de actoras comunales en el rol de madres cuidadoras, guías de familia y madres guías.

Cabe señalar que, como parte de su estrategia de prevención y lucha contra la anemia infantil cuenta con 847 servicios alimentarios, que permiten ofrecer tres alimentos al día (refrigerio de media mañana, almuerzo y refrigerio de media tarde).

Requisitos Principales

Para acceder al Programa Nacional “Cuna Más”, los principales requisitos son que el niño o niña tenga entre 6 y 30 meses de edad y resida en un distrito focalizado por el programa, además de estar en condición de pobreza o pobreza extrema

La afiliación se puede gestionar a través de los Comités de Gestión locales, verificando la disponibilidad de vacantes en los Centros Infantiles de Atención Integral (CIAI).