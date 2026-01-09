Confirman que un menor de edad manejaba combi que se estrelló con camioneta en Arequipa

En Arequipa, un nuevo accidente vehicular se reportó tras el choque entre una combi y una camioneta que dejó 18 heridos. El incidente ocurrió en el distrito de Cerro Colorado,

Cámaras de seguridad captaron el momento en que la camioneta que iba a gran velocidad impacta contra la combi de transporte público. De acuerdo a primeros informes un menor de edad manejaba la combi accidentada.

Conductor se dio a la fuga

Conductores y testigos del accidente, intentaron detener al chófer de la camioneta, pero pese a sus intentos el conductor logró darse a la fuga. Horas después, el vehículo fue encontrado por la policía tras el incidente.

De igual forma, los heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital Honorio Delgado, para recibir atención especializada.

Cabe señalar que, a través de un comunicado la Fiscalía informó que el progenitor del presunto responsable se apersonó a la dependencia policial indicando que se trataría de su hijo menor de edad, motivo por el cual, el caso fue asumido por la fiscalía de familia.

Ante hechos como este, los vecinos exigen mayor seguridad ya que los accidentes son recurrentes en la zona