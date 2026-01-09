Delincuentes asaltan bajo peligrosa modalidad del “Carnaval” en Chiclayo

En Chiclayo, vecinos de la urbanización Santa Victoria denuncian la aparición de una peligrosa modalidad de asalto conocida como “carnavales”.

Delincuentes en motocicletas y mototaxis asaltan asaltaron bajo este modus operandi, dejando a una menor víctima de estos sujetos que atacan en manada.

Cámaras de seguridad captaron como grupos de hasta diez sujetos operan de forma organizada a bordo de motocicletas y mototaxis.

Los ladrones patrullan las calles

De acuerdo a los vecinos afectados, estos sujetos patrullan varias calles al mismo tiempo hasta ubicar a transeúntes, a los que luego cercan sin darle opción de escape.

Los afectados señalan que el uso de vehículos menores facilita la huida de los asaltantes por pasajes y avenidas, lo que dificulta la intervención policial y aumenta la sensación de inseguridad en esta zona de Chiclayo.

Cabe señalar que, ante esta ola de robos, los vecinos exigen mayor presencia de la Policía Nacional y del Serenazgo especialmente en sectores con alto tránsito peatonal.