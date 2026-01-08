Atacan con explosivo a empresa molinera de arroz en Trujillo

En la ciudad de Trujillo se reportó un nuevo atentado explosivo. Dos sujetos a bordo de una motocicleta lanzaron un artefacto frente a una empresa molinera de arroz causando cuantiosos daños materiales.

Cerca de las 10 de la noche cámaras de seguridad captaron cuando un sujeto vestido de negro llegó hasta la fachada del local, encendió el explosivo y salió corriendo. Luego de casi tres minutos, el explosivo detonó generando una gran polvareda y alarmando a los vecinos de esa zona de Huanchaco.

Tras el ataque, el propietario del establecimiento, señaló que no es la primera vez que es víctima de estos ataques y que en una anterior oportunidad dispararon contra el portón.

Aunque el empresario dueño del negocio descartó exigencias económicas recientes, reconoció que estos actos funcionan como amedrentamiento contra el sector productivo.

Piden mayor seguridad en sus calles

En medio de esta situación, el empresario pidió al nuevo general policial de La Libertad una estrategia firme que garantice seguridad a los empresarios

Cabe señalar que, la región de La Libertad cerró el año 2025 con un total de 286 atentados con explosivos, de los cuales 136 ocurrieron solo en la ciudad de Trujillo.

Entre los casos más graves de ese año destacaron el ataque a la urbanización Las Quintanas, que dañó 30 viviendas, y una explosión en la sede del Ministerio Público.