Ica: menor pierde un riñón tras balacera frente a discoteca de la Huacachina

Un violento ataque a balazos ocurrido la madrugada del último fin de semana frente a la discoteca Reset, en la ciudad de Ica, dejó al menos siete personas heridas, entre ellas una menor de 17 años que perdió un riñón tras ser alcanzada por un proyectil.

Según la información recabada, la víctima había llegado a Ica junto a su hermana para pasar el fin de semana luego de realizar un circuito turístico. Ambas decidieron ingresar a uno de los locales nocturnos ubicados en la zona de ingreso al balneario, sin imaginar que la noche terminaría en tragedia.

De acuerdo con el testimonio de los familiares a Buenos Días Perú, una pelea dentro del establecimiento provocó que personal de seguridad retirara a uno de los involucrados. Minutos después, esta persona regresó a bordo de una motocicleta y comenzó a disparar contra el local desde el exterior.

En medio del pánico, la menor y su hermana se dirigían hacia los servicios higiénicos, ubicados cerca de la puerta principal. Fue en ese momento cuando se abrieron las puertas y uno de los disparos impactó contra la adolescente.

“Le agarró la bala, se quedó quieta, se agarró el estómago y me dijo ‘me duele, me duele’”, relató la hermana de la menor, quien aseguró que tuvo que arrastrarla para sacarla del local, ya que —según afirmó— no recibieron ayuda inmediata por parte del establecimiento.

La joven fue trasladada de emergencia a un centro de salud, donde los médicos confirmaron que había perdido un riñón y que otros órganos permanecen comprometidos. Su recuperación, indicaron los especialistas, será larga y compleja.

Los parientes denunciaron además que, durante el incidente, no se permitió la salida inmediata de los asistentes, lo que generó mayor desesperación y exposición al peligro. “Cerraron las puertas y no nos dejaban salir”, sostuvo uno de los hermanos.

Por su parte, las propietarias del local negaron que las víctimas hayan estado dentro del establecimiento esa noche y afirmaron que el ataque ocurrió únicamente en la vía pública. Pese a señalar que cuentan con horas de grabación, no mostraron las imágenes del ingreso, lo que ha generado cuestionamientos por parte de la familia.

Otro punto que ha llamado la atención es que el establecimiento no contaría con licencia como discoteca, sino como restaurante o salón de eventos, situación que —según denunciaron— se repite en otros locales de la zona, donde vecinos reportan constantes hechos de violencia, robos y presuntos casos de “peperas”.

CÓMO AYUDAR

La familia atraviesa una situación económica crítica, ya que no reside en Ica y debe afrontar gastos médicos, alojamiento y tratamiento prolongado. Cualquier apoyo puede realizarse al Yape 923 992, a nombre del padre de la menor, Félix Sánchez.