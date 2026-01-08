Roban 10 mil soles en electrodomésticos de juguería en Pucallpa y son capturados por la PNP

En Pucallpa, dos delincuentes ingresaron a una juguería dedicada a la venta de helados y comida rápida y robaron varios electrodomésticos, los cuales sumaban un valor de 10 mil soles.

Este hecho delictivo se registró en el distrito Callería donde las cámaras de seguridad registraron cuando los ladrones ingresaron a al negocio en horas de la madrugada y empezaron a apoderarse de todo lo que pudieron.

En un primer momento, los delincuentes se apoderaron de una máquina de helados, la cual sacaron con cierta dificultad debido a su peso y tamaño. Minutos después, los ladrones regresaron nuevamente al interior del local para continuar con el robo, llevándose otros objetos de valor.

Ladrones cayeron tras operativo policial

Gracias a la rápida acción policial y a la denuncia oportuna de la propietaria del negocio, personal especializado de la DIVINCRI Ucayali organizó un operativo y logró capturar en tiempo récord a tres de los delincuentes implicados en el robo.

Durante el operativo policial se logró recuperar parte de los bienes robados, entre ellos una máquina de helados, una licuadora y una freidora de aire.

Cabe señalar que, los detenidos fueron llevados a la DIVINCRI para continuar con las investigaciones del caso.