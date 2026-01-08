Delincuentes en moto asesinan a un hombre y dejan un herido grave

El sicariato en las calles del país es un problema grave y persistente, con un aumento significativo de homicidios en los últimos meses, superando las cifras de años anteriores. La violencia ha continuado incluso tras la declaratoria del estado de emergencia en algunas provincias.

Esta vez los vecinos del distrito de La Unión fueron sorprendidos por un nuevo crimen que sacude la región de Piura.

Cámara captó el crimen

Cámaras de seguridad captaron el momento en que delincuentes interceptaron el vehículo y dispararon contra las dos personas cuando transitaba por el sector San José.

Según las imágenes fueron cuatro sujetos en dos motocicletas lo interceptaron y dispararon contra las víctimas que se encontraban dentro de la unidad.

Fabián Bancayán Fiestas falleció por la gravedad de sus heridas, mientras Santos Chapilliquen Zeta fue trasladado de emergencia a una clínica en estado crítico.

La policía inició las diligencias para determinar a los responsables de esta tragedia que enluta al distrito de La Unión en pleno estado de emergencia en la región de Piura.

Cabe señalar que, hasta el momento, se desconoce el móvil del atentado.